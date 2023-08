Le Niger suspendu de « toutes les activités de l’UA et de ses organes et institutions »

- Publicité-

Suite au coup du 26 juillet dernier, le Niger est suspendu de toutes les activités de l’UA et de ses organes et institutions. C’est l’une des décisions fortes prises par le Conseil de Paix (CPS) et de Sécurité de l’Union africaine (Ua) à l’issue de la 1168e réunion tenue le 14 août 2023, sur l’exposé actualisé de la situation au Niger.

Le Conseil de Paix et de Sécurité a finalement publié le communiqué officiel de séance sur la crise nigérienne. Au point 7 du communiqué que BENIN WEB TV a pu consulter, le CPS a décidé de suspendre « immédiatement la participation de la République du Niger de toutes les activités de l’UA et de ses organes et institutions jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays ».

La décision a été prise conformément aux instruments pertinents de l’UA, en particulier l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance.

Le CPS a réitéré son opposition au coup d’Etat survenu au Niger. Le Conseil a invité « tous les États membres de l’UA et la communauté internationale, y compris les partenaires bilatéraux et multilatéraux, à rejeter ce changement anticonstitutionnel de gouvernement et à s’abstenir de toute action susceptible de conférer une légitimité au régime illégal du Niger ».

Pas d’ingérence extérieure…

Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine condamne fermement le coup d’Etat et appelle au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger, mais s’oppose à toute ingérence extérieur. Cet organe de l’Ua rejette « toute ingérence extérieure d’un acteur ou d’un pays extérieur au Continent dans les questions de paix et de sécurité en Afrique, y compris les engagements de sociétés militaires privées sur le continent, conformément à la Convention de l’OUA de 1977 pour l’élimination du mercenariat en Afrique ».