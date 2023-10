Le Niger attend une croissance économique impressionnante malgré les sanctions

- Publicité-

Le Niger, malgré sa situation socio-politique tendue et les sanctions internationales, se prépare à une croissance économique exceptionnelle, selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI).

Selon le dernier rapport du Fonds monétaire international intitulé « Navigating Global Divergences, » les projections de croissance économique du Niger dépassent celles de plusieurs pays de la région ouest-africaine.

Le taux de croissance économique prévu pour le Niger, qui est désormais dirigé par le Conseil National pour le Salut du Peuple (CNSP), atteint un impressionnant 11,1 %. Cette projection est la plus élevée parmi tous les pays d’Afrique subsaharienne.

Plusieurs facteurs expliquent ces performances économiques attendues. Les progrès technologiques, les changements de politique et l’émergence de nouvelles industries jouent un rôle clé dans cette perspective positive. Le FMI note cependant que la croissance des économies de marché en développement et émergentes connaîtra une légère baisse, passant de 4,1 % en 2022 à 4,0 % en 2023 et 2024.

Le rapport « Navigating Global Divergences » met également en évidence une tendance à la baisse de l’inflation mondiale, en raison d’une politique monétaire plus stricte et de la diminution des prix internationaux des matières premières. L’inflation mondiale devrait passer de 8,7 % en 2022 à 6,9 % en 2023, puis à 5,8 % en 2024.

Malgré la situation politique tendue et les sanctions internationales, le Niger se démarque par sa projection de croissance économique impressionnante. Ce qui est tout de même suprenant quant on sait que le pays est sous le coup de plusieurs sanctions internationales depuis le coup d’Etat qui a renversé le président Mohamed Bazoum.