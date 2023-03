Le naufrage d’une embarcation de migrants fait 05 morts et 28 disparus au large de la Tunisie

Un groupe de défense des droits humains a annoncé que cinq migrants d’origine sub-saharienne se sont noyés et 28 autres sont portés disparus suite au naufrage de leur embarcation en mer Méditerranée, au large de la Tunisie.

Selon le Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques (FTDES), le naufrage s’est produit le mercredi 22 mars 2023, lorsque l’embarcation de migrants a chaviré près des côtes tunisiennes. Les secours ont réussi à sauver trois personnes, mais cinq autres ont été retrouvées mortes et 28 sont toujours portées disparues. Les recherches sont en cours pour tenter de retrouver les survivants éventuels.

Le FTDES a souligné que ce tragique événement met en évidence les risques que prennent les migrants qui tentent de rejoindre l’Europe par voie maritime, souvent sur des embarcations de fortune et surpeuplées. Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 1 100 migrants ont péri en mer Méditerranée depuis le début de l’année 2023.

Cette tragédie rappelle une fois de plus l’urgence de mettre en place des politiques migratoires plus humaines et plus efficaces pour aider les personnes qui fuient la guerre, la persécution et la misère à trouver une vie meilleure.