Le musée de Londres restitue au Nigeria les « bronzes du Benin »

Le musée Horniman, situé dans le sud-est de Londres, restitue 72 objets, dont des bronzes du Bénin, aux propriétaires nigérians, ce qui en fait le premier musée britannique à prendre officiellement une telle mesure.

Un petit musée du sud-est de Londres a entamé le processus officiel de restitution au Nigeria des bronzes de Benin City pillés. Le Horniman Museum, qui abrite une collection de 72 objets précieux pris par la force à Benin City en 1897, a officiellement remis la propriété des objets au gouvernement nigérian lundi.

Le musée Horniman a décrit la restitution des objets pillés comme une réponse « morale et appropriée » à la demande de la Commission nationale des musées et des monuments (NCMM) du Nigeria. La question se pose toujours de savoir si des milliers d’objets détenus par de grandes institutions dans le monde, dont le British Museum, seront un jour renvoyés.

Cette plaque représentant Oba Orhogbua (vers 1550-1578) tenant un bâton représentant l’autorité et le pouvoir est en cours de restitution.

Les six premiers objets restitués – dont deux plaques de bronze du palais royal de Benin – ont été remis aux autorités nigérianes lors d’une cérémonie marquant le transfert de propriété de 72 objets pillés. Ces objets ont été pris à Benin City par les troupes britanniques en février 1897.

« Nous assistons à un point de basculement »

Nick Merriman, directeur du musée Horniman, a déclaré à la BBC qu’après de nombreuses recherches et consultations, « il ne faisait aucun doute qu’ils avaient été pillés – il y avait donc un argument moral pour leur restitution ». « Je pense que nous assistons à un point de basculement, non seulement en ce qui concerne la restitution et le rapatriement, mais aussi en ce qui concerne la reconnaissance par les musées de leur histoire coloniale – et c’est une meilleure histoire, je pense », a-t-il déclaré.

Un ornement de hanche en laiton convexe représentant un visage ou un masque, avec un bras partant de chaque narine.

Il a ajouté que cela conduirait à un « compte rendu plus complet de la façon dont les collections sont arrivées dans les musées britanniques ». Cependant, il a également déclaré qu’il était important de noter que certains musées sont soumis à une législation qui les empêche de retirer des objets de leurs collections, alors que d’autres, qui sont des organismes caritatifs comme le Horniman, sont autorisés à le faire.

Incursion militaire britannique dans la ville de Benin City en 1897

Dans une Incursion militaire britannique en 1897, les soldats ont brûlé et partiellement détruit le palais royal du Bénin, pillant et saccageant sur leur passage. L’Oba, ou roi, a été contraint à l’exil.

À l’époque, cette violente attaque était censée être une riposte à l’attaque d’une mission commerciale britannique un mois plus tôt. Aujourd’hui, beaucoup la considèrent dans le contexte plus large de la volonté de la Grande-Bretagne de briser un riche concurrent commercial et de saisir ses actifs. Le Bénin a été englouti dans le Nigeria sous l’Empire britannique avant l’indépendance du pays en 1960.

Le royaume est réputé pour sa collection complexe et minutieusement décorée de sculptures. Ces objets très prisés ont été créés pendant 600 ans par des artisans spécialisés travaillant pour la cour royale dans la capitale du royaume.