« Le moment est venu pour le Barça de redevenir important en Europe », Xavi lance la LDC

-Publicité-

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, était ce lundi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Antwerp en Ligue des champions. Et le technicien catalan a évoqué les objectifs de son groupe pour cette nouvelle campagne européenne.

Le FC Barcelone, sous la direction de Xavi, se prépare à entamer sa quête de renouveau en Europe. L’entraîneur de 43 ans a exprimé sa conviction que le moment est venu pour le club catalan de « retrouver sa place de choix » sur la scène européenne, après plusieurs années de déceptions.

Cette saison, le club espagnol vise à surpasser sa dernière campagne européenne, marquée par une élimination dès la phase de groupes pour la deuxième année consécutive. Xavi croit en la capacité de son équipe à rétablir son statut de puissance européenne.

- Publicité-

« Le moment est venu de faire un pas en avant en Europe et de croire en nous. Nous voulons redevenir une équipe importante en Europe, et nous sommes dans la bonne dynamique pour cela. Les joueurs sont très motivés, mais nous ne devons pas en faire une obsession. Tout ce que nous devons faire, c’est reproduire ce que nous avons fait le week-end dernier contre le Real Betis. C’est un processus, et nous devons continuer« , a-t-il affirmé, rapporté par Besoccer.

Xavi a également partagé son point de vue sur la compétition au sein de son effectif, qu’il considère comme un atout précieux : « C’est un problème positif car nous avons de nombreux joueurs en grande forme et qui affichent un niveau de performance élevé » . récemment, quatre de nos attaquants ont marqué. Composer l’équipe de départ peut être un défi, mais je soutiens toujours que celui qui commence est tout aussi important que celui qui entre en cours de match. » Pour rappel, le match Barça-Antwerp est prévu mardi soir au Camp Nou, à partir de 20 heures (GMT+1).

Articles similaires