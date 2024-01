Le milliardaire Elon Musk dévoile sa plus grande peur

- Publicité-

Elon Musk, le PDG de SpaceX, de X (anciennement Twitter), de Neuralink et de Tesla, a révélé sa plus grande peur, qu’il considère tout à fait légitime.

Le milliardaire et l’homme le plus puissant au monde craint qu’il puisse perdre le contrôle de son entreprise Tesla. En tant qu’entrepreneur, cofondateur et PDG de SpaceX, ainsi que directeur général de Tesla, il a avoué que sa plus grande crainte est de perdre le contrôle de son entreprise par le biais du droit de vote.

Actuellement, Elon Musk détient seulement 13% des voix de Tesla. Son plus grand objectif est d’augmenter cette part à 25% de droit de vote, afin d’avoir plus d’influence et de pouvoir éviter des votes motivés par des intérêts personnels.

En dessous de 15%, les actionnaires majoritaires peuvent voter en faveur de décisions qui les avantagent. Apparemment, l’arrivée imminente de fonds d’investissement ou de rivaux internes cherchant à prendre sa place dans les mois ou les années à venir demeure incertaine, ce qui justifie sa peur.

Il est clair qu’Elon Musk met tout en œuvre pour éviter de revivre une expérience similaire à celle qu’il a vécue chez Zip2 et Paypal, où il a été destitué de ses fonctions de PDG.