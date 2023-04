Le Mexique vend son avion présidentiel Air Force One au Tadjikistan

- Publicité-

Le Mexique a vendu son avion présidentiel au Tadjikistan pour 92 millions de dollars, a annoncé le président Andres Manuel Lopez Obrador, qui se targue de tenir une vieille promesse électorale en faveur de l’austérité budgétaire.

« Nous ne l’avons jamais utilisé mais j’aurais eu honte, je le dis sincèrement, d’utiliser cet avion » dont le coût de la maintenance « est contraire à l’austérité républicaine », a déclaré AMLO -ses initiales, son surnom- dans une vidéo partagée jeudi soir. Après avoir versé les fonds, le gouvernement du Tadjikistan dispose de dix jours pour acheminer le Boeing Dreamliner 787-8 à Douchanbe, la capitale.

L’appareil avait été acheté pour une somme totale de 218 millions de dollars par l’ex-président Felipe Calderon (2006-2012) et son successeur Enrique Peña Nieto (2012-2018) s’en était servi, a rappelé AMLO, arrivé au pouvoir en décembre 2018. L’argent de la vente sera consacré à la construction de deux hôpitaux dans les Etats du Guerrero et d’Oaxaca (sud-ouest), deux des zones les plus pauvres du Mexique, a ajouté le président.

Le président de gauche nationaliste a estimé que ses prédécesseurs s’étaient comportés comme de « petits pharaons ». Lui-même n’a fait que cinq voyages à l’étranger en quasiment quatre ans et demi de mandat, quatre aux Etats-Unis et une tournée en Amérique centrale et à Cuba début 2022.