Le Maroc retient son souffle pour Rayan, un enfant tombé dans un puits profond de 32 mètres

Rayan, 5 ans, est tombé accidentellement, mardi 1er février, dans un puits de 32 mètres de profondeur au domicile familial. Les secouristes ont pour l’instant atteint une profondeur de 19 mètres à l’aide de cinq pelleteuses.

Le sort d’un garçonnet de cinq ans bloqué dans un puits profond depuis plus de 40 heures continue à tenir le Maroc en haleine jeudi alors que les autorités disent espérer un prochain dénouement heureux. «Le sauvetage de l’enfant s’approche (…). Nos cœurs sont avec la famille et on prie Dieu pour qu’il retrouve ses proches au plus vite», a expliqué Mustapha Baitas, le porte-parole du gouvernement, à l’issue du conseil hebdomadaire du gouvernement.

Le garçon, Rayan, est tombé accidentellement mardi dans le puits asséché de 32 mètres de profondeur, étroit et difficile d’accès, creusé près de la résidence familiale dans un village non loin de la localité de Bab Berred, dans la province de Chefchaouen (nord du Maroc). «Dans un moment d’inattention, le petit est tombé dans le puits que je réparais. Je n’ai pas pu fermer l’œil de la nuit», a témoigné le père de Rayan auprès du site d’information Le360.

De l’eau et de l’oxygène par des tubes

Les secours ont pu acheminer « de l’eau et de l’oxygène par des tubes à Rayan », d’après l’agence de presse MAP. En début d’après midi, « il ne restait plus que 9 mètres à creuser dans le tunnel qui permettra aux sauveteurs d’atteindre le petit garçon » selon Le360.

«Tout le monde fait son maximum pour qu’il sorte vivant et qu’on puisse le prendre dans nos bras d’ici la fin de journée. Mais je ne vous cache pas que moi et sa mère sommes abattus et très inquiets», a confié le père du jeune Ryan#أنقذوا_ريان pic.twitter.com/Wqk6Ivt6fa — Le360 (@Le360fr) February 3, 2022

Creuser un terrain parallèle au puits

Cinq pelleteuses déployées sur place ont commencé à creuser un terrain parallèle au puits. « Les travaux d’excavation ont atteint une profondeur de plus de 19 mètres », selon les autorités locales citées par l’agence MAP.

🚨 Les éléments de la protection civile, à Douar Ighrane près de Chefchaouen, sont à l’œuvre depuis plusieurs heures afin d’extirper le jeune Rayan, 5 ans, tombé dans un puit profond de plusieurs mètres. pic.twitter.com/t7qqw2YH7v — Le360 (@Le360fr) February 3, 2022

Mobilisées depuis plus de 24 heures, les équipes de secours, n’ont pas pu descendre directement dans le puits car « son diamètre ne dépasse pas 45 centimètres », a indiqué Abdelhabi Temrani, responsable de l’opération de sauvetage, à la télévision publique Al Oula.