Le Mali suspend la délivrance de visas aux ressortissants français

Le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali a annoncé, ce mercredi 9 août 2023, la suspension, « jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français ».

A travers une note d’information postée sur sa page officielle, le Ministère malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale affirme avoir été surpris d’apprendre par voie de presse que le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français a classé le Mali en zone rouge. Les raisons avancées sont supposées de « fortes tensions régionales ».

Au même moment, la suspension de la délivrance des visas et la fermeture du centre de visas et du centre d’appels « Capago » ont été constatées par les Services de l’Ambassade de France à Bamako. En application de la réciprocité, le Ministère suspend, jusqu’à nouvel ordre, la délivrance de visas aux ressortissants français par les services diplomatiques et consulaires du Mali en France.