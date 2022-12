Le Mali s’apprête à accueillir ses « 9 bébés en une seule grossesse »

Abdelkader Arby, son épouse, Halima Cissé, et leurs neuf bébés nés dans une clinique marocaine le 4 mai 2021 vont enfin quitter le Maroc pour s’envoler vers le Mali. Les nonuplés nés au Maroc vont rejoindre leur terre d’origine.

Autre actualité au Mali en dehors des attaques terroristes, des attaques diplomatiques de la France et des répliques de Bamako. Les neuf frères et sœurs d’un an et demi nés dans une clinique marocaine le 4 mai 2021 sont attendus prochainement au Mali, nous rapporte RFI.

« En principe, le décollage est prévu ce lundi 12 décembre au soir. Une délégation du gouvernement est venue du Mali pour tout organiser et parce qu’il faudra neuf paires de genoux et de bras pour porter ces neuf enfants durant le vol. » rapporte le média Francais.

« 9 bébés en une seule grossesse »

Le 4 mai 2021, une jeune malienne de 25 ans a accouché de 4 garçons et 5 filles, neuf bébés au total… soit des nonuplés. Cette jeune Malienne de 25 ans est originaire de Tombouctou. Elle avait été prise en charge et transférée en mars de la même année au Maroc pour un meilleur suivi de cette grossesse qui « sort de l’ordinaire ».

Les spécialistes s’inquiétaient pour sa santé et pour les chances de survie des fœtus. L’accouchement s’est fait par césarienne et aucune échographie n’avait prévu autant de bébés. La dernière en date prévoyait 7 enfants.

A présent, la maman et les neuf frères et sœurs d’un an et demi se portent bien. Ils rentreront dans leur pays dans les prochaines heures. Les nonuplés et leurs parents ont reçu vendredi à Casablanca l’équipe et un certificat du Guinness Book des Records. Halima Cissé détrône une Américaine de 45 ans, qui avait accouché d’octuplés, 8 bébés, en janvier 2009.