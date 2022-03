Le Mali renforce son arsenal militaire avec des équipements de pointe russes

La coopération militaire se renforce entre Bamako et Moscou. Dans le cadre du renforcement de sa capacité militaire afin de mieux sécuriser son territoire en proie aux attaques terroristes, le Mali a réceptionné de nouveaux équipements militaires de fabrication russe. Il s’agit essentiellement des matériels technologiques pour le renseignements militaire.

Les nouvelles autorités maliennes scellent davantage leur rapprochement avec la Russie. Après avoir mis à la porte, la France, un allié qui l’aidait avec des renseignements militaires dans la lutte contre le terrorisme, le Mali, qui a ravivé sa coopération militaire avec la Russie depuis l’avènement des autorités militaires au pouvoir, s’est doté de nouveaux équipements militaires russes. Le matériel a été réceptionné à l’aéroport de Bamako, par le ministre malien de la Défense Sadio Camara.

Entre autre, il s’agit des radars d’une dernière génération moyens 59N6-TE capable de parcourir une distance de 800km/h, équipé de technologie de brouillard et de détection des mouvements au Sol et aérien à plus de 500 km. D’autres matériels militaires comme des hélicoptères, des armes et des véhicules blindés sont annoncés, selon le ministre de la défense malien.

Fruit d’un partenariat sincère et très ancien (Russie-Mali)

L’acquisition des nouveaux matériels russes qui est le « Fruit d’un partenariat sincère et très ancien (Russie-Mali) », selon le communiqué des Forces Armées Maliennes (FAMa), vise à renforcer le système de renseignement des forces armées maliennes qui font depuis peu, des progrès remarquables dans la lutte contre le terrorisme. Appuyée par des instructeurs russes, l’armée malienne a déjà récupéré plusieurs zones qui, jadis, étaient sous le contrôle des groupes armés.

« Aujourd’hui nous pouvons dire avec fierté que notre Armée Nationale est capable d’opérer en toute autonomie sans demander de l’aide à qui que ce soit », a déclaré le Colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense.

Cette nouvelle livraison d’armes de la Russie au Mali, une deuxième en quelques mois, intervient après la visite discrète du chef de la Défense malienne Sadio Camara en Russie. Les dessous de sa visite de plusieurs jours dans la capitale russe restent inconnus.