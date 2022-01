Le Mali rend un dernier hommage à l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita

Né le 29 janvier 1945 à Koutiala et mort le 16 janvier 2022 à Bamako, Ibrahim Boubacar Keïta, est un homme d’État malien, président de la République du 4 septembre 2013 au 18 août 2020, date à laquelle, la junte militaire dirigé par le colonel Assimi Goïta, l’a renversé de son fauteuil présidentiel, après une série de contestations populaires contre sa gestion gouvernementale. Il a occupé les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.

Près de 2.000 personnes, y compris d’anciens adversaires, se sont pressées chez l’ancien président, feu Ibrahim Boubacar Kéita, pour lui dire adieu. Il était « un homme d’esprit, un homme de culture, mais aussi, je dirais, un homme de cœur », a dit son ancien ministre de la Santé Michel Sidibé, « il s’est toujours battu pour ce pays, il avait ses forces et ses faiblesses mais ce qui le caractérisait c’était sa dignité et son patriotisme, et cela a été mentionné aujourd’hui« .

