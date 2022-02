Le Mali ouvre une enquête sur un enregistrement incendiaire attribué à Alassane Ouattara

Le Procureur du Tribunal de la commune 4 de Bamako a confirmé ce vendredi, qu’une enquête a été ouverte sur l’enregistrement d’un appel audio entre le président Alassane Ouattara et l’ancien Premier ministre malien Boubou Cissé sur l’impact des sanctions de la CEDEAO sur l’économie malienne et les finances publiques.

L’enregistrement est toujours en cours d’authentification au niveau de la justice malienne qui s’inquiète d’une possible tentative d’atteinte à la sureté du pays, rapporte RFI. D’après le média, le Procureur du Tribunal de la commune 4 de Bamako a ouvert dans l’immédiat, une enquête sur cet enregistrement qui dure près de 5 minutes.

L’audio qui est disponible et devenu viral sur les réseaux sociaux laisse entendre les voix de Boubou Cissé et d’Alassane Ouattara qui semblent être très reconnaissables. Jouant les espions pour Ouattara et la CEDEAO, l’ancien Premier ministre de IBK a briefé Alassane Ouattara sur l’impact des sanctions de la CEDEAO sur l’économie malienne et les fiances publiques.

« Malgré tout ce qu’il veulent faire croire, la situation reste difficile pour eux (les autorités de la transition au Mali, Ndlr) », a indiqué Boubou à Ouattara. Il assure à son interlocuteur très attentif que « ça va être extrêmement difficile de tenir encore trois à quatre semaines financièrement. Donc la tension est là, elle est réelle et monte », rapporte l’espion de circonstance à Ouattara apparemment satisfait.

« Ils sont idiots », a retoqué Alassane Ouattara, poursuivant en soulignant que « la Russie est la 11e puissance économique aujourd’hui, c’est pas la Russie qui va régler leurs problèmes ». Ouattara poursuit en martelant que les autorités maliennes actuelles sont « des naïfs et des ignorants ». « Je ne comprend pas, on dirait qu’ils sont tombés sur la tête (…) Ils vont voir que la Russie ne peut pas les aider en dehors de leur faire des promesses et leur envoyer de vieux matériels », a estimé Ouattara.

En entendant les conclusions du processus d’authentification de cet enregistrement par la justice malienne, la toile s’enflamme d’ores et déjà et dénonce un complot malsain contre l’Etat malien. Mais certains observateurs évoquent par contre, l’hypothèse d’un montage qui vise à saper la crédibilité des interlocuteurs suspectés dans l’audio.