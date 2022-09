Le Mali « navigue à vue, d’échec en échec »: les nouvelles jérémiades de la diplomatie française

Après l’échec de Jean-Yves Le Drian a enfoncé le Mali, c’est le tour de la nouvelle cheffe de la diplomatie française de monter au créneau. Catherine Colonna a dénoncé ce qu’elle appelle « les manipulations » de Moscou et les « errances » de Bamako, lors de la conférence des ambassadeurs, à Paris ce vendredi 2 septembre.

Après des mois d’escalades verbales entre Paris et Bamako, avec Jean-Yves Le Drian, c’est le tour de Catherine Colonna. Ce vendredi 2 septembre, la nouvelle cheffe de la diplomatie française s’est encore lancée dans les jérémiades contre les autorités maliennes, au lendemain de l’invitation du Président Emmanuel Macron pour plus de propagande des diplomates Français sur les réseaux sociaux.

«Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays, les Maliens déplacés par milliers», a déclaré Catherine Colonna, devant les ambassadeurs français réunis à Paris pour leur conférence annuelle. «Le régime, auteur d’un double coup d’État, s’en prend un jour au Danemark, le lendemain à la Côte d’Ivoire, et toujours à la France, pour tenter de faire oublier qu’il navigue à vue, d’échec en échec, attelé à un groupe de mercenaires russes», a-t-elle poursuivi, tout comme si la France n’a d’autres priorités que le Mali.

Jeudi 25 août, le président français, Emmanuel Macron en visite en Algérie, avait appelé vendredi les jeunes Algériens et Africains à «ne pas se laisser embarquer» par «l’immense manipulation» de «réseaux» téléguidés «en sous-main» par des puissances étrangères qui présentent la France comme «l’ennemie». Il a nommé la Turquie, la Russie et la Chine, leur attribuant un «agenda d’influence, néo-colonial et impérialiste».

« Si la France est d’avis qu’il y a des réactions contre elle sur le continent africain, elle devrait chercher la source de ces réactions dans son propre passé colonial et dans ses efforts pour poursuivre encore ces pratiques à travers les méthodes différentes, et elle devrait essayer de les réparer. » a répondu Tanju Bilgiç, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.