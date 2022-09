Le Mali juge insatisfaisants les résultats de la MINUSMA et demande un changement de paradigme

Près de dix (10) ans après son établissement, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali ne sont pas atteints, a déclaré ce samedi, le Premier ministre malien Abdoulaye Maiga, dans son discours à l’ONU.

A la tribune de l’ONU ce samedi, le Mali a jugé insatisfaisants, les résultats de la mission des Nations Unies déployée depuis près de 10 ans, pour aider le pays dans ses efforts pour la stabilité et le développement.

« Dans sa difficile quête pour la paix, la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA, de sa création en juillet 2013 à nos jours, visant à aider le Mali à restaurer son autorité sur l’ensemble de son territoire », a déclaré Abdoulaye Maiga, qui, toutefois, estime qu’il « faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali ne sont pas atteints. Et ce, en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité ».

A cet effet, le Mali a réitéré sa demande, d’un changement de paradigme, d’une adaptation de la MINUSMA à l’environnement dans lequel elle est déployée et d’une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes.

Dans cette perspective, « il est extrêmement important pour la MINUSMA de rester une force d’appui au Mali dans sa quête de stabilité« . Le Mali a également dénoncé les influences extérieures négatives et les tentatives d’instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali, pour servir des agendas cachés, y compris à travers l’exploitation de la question des droits de l’homme aux fins de déstabilisation.