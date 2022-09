Le Mali ironise Ouattara : « vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire »

Le Mali a ironisé ce samedi, le discours du président Alassane Ouattara qui a encouragé les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre, de façon résolue, les différentes étapes du chronogramme de la transition, ainsi que les réformes politiques et institutionnelles en vue des élections présidentielles prévues en février 2024, pour le bien-être du peuple malien.

Dans son discours à la tribune de l’ONU ce samedi, le Premier ministre malien, Abdoulaye Maiga, a rappelé que la Transition au Mali, résulte de plusieurs années de dysfonctionnements de leur jeune démocratie, qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l’heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, d’où la survenance de la Transition.

Abdoulaye Maiga a ainsi saisi l’occasion, « pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, le Président Alassane Dramane Ouattara pour les sages et éclairés conseils, qu’il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies ». Il a également rassuré que les Autorités de la Transition malienne, n’ont d’autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles, avant d’organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme.

« Ces réformes permettront d’améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde », a-t-il promis.

Le 3ème mandat est une magie

Toujours au plan démocratique, les autorités maliennes entendent prêter une attention particulière au 3ème mandat qui ne sera pas possible. Le tripatouillage de la constitution à la fin d’un second mandat avec à la clé, une simulacre d’élection pour se faire élire, tout en écartant la limitation du mandat présidentiel, constaté dans plusieurs pays de la sous-région, ne pourra pas être possible au Mali, selon le Premier ministre Abdoulaye Maiga.

« Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le 3ème mandat est une magie, c’est l’art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon », a expliqué le colonel Maiga qui a ironisé Ouattara en ces termes: « Excellence M. le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire ».

Il convient de rappeler, qu’au terme de son second mandat, le président Alassane Ouattara, a profité d’une touche constitutionnelle pour briguer un troisième mandat, bien que, sa candidature a été dénoncée par l’opposition comme étant illégale, illégitime et anticonstitutionnelle