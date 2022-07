Le Mali expulse plusieurs soldats ivoiriens de la MINUSMA

De sources bien introduites, le Mali a expulsé une quinzaine de soldats ivoiriens qui interviennent sur son territoire dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Les soldats ont été embarqués dans un vol Air Côte d’Ivoire en destination d’Abidjan, le mercredi 13 juillet 2022.

Les choses se compliquent davantage au plan diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Selon nos informations, le reste du contingent ivoirien NSE, 16 militaires qui attendaient leurs collègues (49 militaires arrêtés) pour leur passer les consignes ont été expulsés de Bamako, mercredi, à bord du vol Air Côte d’Ivoire.

Cette nouvelle décision de Bamako, loin de plaire à l’Etat ivoirien qui demande la libération immédiate de ses 49 militaires arrêtés dimanche au Mali, s’ajoute à celle portant suspension de toutes les rotations militaires de la MINUSMA, décidée par les autorités maliennes.

Une série de décisions radicales du gouvernement malien qui considère les 49 soldats ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako, comme des mercenaires et compte les traduire en justice, malgré que Abidjan insiste qu’il s’agit de militaires envoyés dans un cadre légal.

Bamako – Abidjan, une diplomatie à l’agonie?

Depuis l’avènement des autorités militaires au Mali, Bamako et Abidjan entretiennent des relations diplomatiques tendues. Le président Alassane Ouattara qui a condamné le coup d’Etat mené par Assimi Goïta s’est toujours montré hostile à la junte militaire. L’affaire de l’enregistrement d’une discussion téléphonique non authentifiée qui lui est attribuée avec l’ancien Premier ministre malien, Boubou Cissé n’a fait que remuer le couteau dans la plaie.

En effet, l’audio qui est disponible et devenu viral sur les réseaux sociaux, laisse entendre les voix de Boubou Cissé et d’Alassane Ouattara qui semblent être très reconnaissables. Jouant les espions pour Ouattara et la CEDEAO, l’ancien Premier ministre de IBK a briefé Alassane Ouattara sur l’impact des sanctions de la CEDEAO sur l’économie malienne et les finances publiques.