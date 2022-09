Le Mali et le Burkina veulent renforcer leur coopération militaire

Les présidents Paul Henry Sandaogo Damiba et Assimi Goita ont décidé de renforcer leurs coopérations militaires, afin d’apporter une réponse coordonnée aux défis sécuritaires auxquels leurs pays sont confrontés.

Au terme d’une visite de 24 h au Mali, le samedi 03 septembre 2022, le président de la Transition du Burkina Faso, le Lieutenant-colonel Paul Henry Sandaogo Damiba, a eu des échanges avec son homologue malien, le Colonel Assimi Goita, chef de l’État malien. Le président Damiba a expliqué à la fin de sa visite, que les défis auxquels les Transitions dans ces deux pays sont confrontées étaient au cœur des discussions avec la partie malienne.

« Nous avons effectué une visite d’amitié ce jour au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Mali et le Burkina Faso », a confié le Président Damiba à la presse. Selon ses précisions, le Burkina Faso entend surtout renforcer ses liens avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme : « Nous entendons dans les jours à venir mieux renforcer les partenariats militaires qui existent entre nous [le Burkina Faso et le Mali] en vue de relever davantage les défis sécuritaires auxquels nos peuples sont confrontés ».

Sur la question des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, le président burkinabè de la Transition n’a pas souhaité communiquer sur le dossier. « Je ne voudrais pas me prononcer sur ce point », a-t-il décliné.

Le Mali et le Burkina Faso font face aux attaques terroristes depuis plus d’une décennie. Ces dernières années, la situation sécuritaire dans ses deux pays s’est nettement dégradée et impose désormais une réponse sous-régionale vu la dimension de la situation. Récemment, le Niger et le Burkina Faso ont décidé à impliquer le Mali et le Bénin dans une démarche collective pour réplique mieux coordonnée et stratégique au terrorisme.