Le Mali et le Burkina dépêchent une délégation d’urgence au Niger

Le Mali et le Burkina Faso ont dépêché une délégation d’urgence au Niger. De sources officielles, cette délégation a pour mission de témoigner leur soutien indéfectible au peuple du Niger, qui traverse une instabilité politique marquée par un coup d’Etat opéré par la garde présidentielle le mercredi 26 juillet 2023.

Dans une démonstration remarquable de camaraderie régionale, le Burkina Faso et le Mali ont dépêché une délégation de haut niveau à Niamey, la capitale du Niger. Cette délégation, dirigée par la figure éminente du Ministre d’État malien en charge de l’Administration territoriale et Porte-parole du Gouvernement, cherche à transmettre un message d’unité et de fraternité à leur nation ouest-africaine voisine en ces temps difficiles.

La visite intervient à un moment crucial, alors que le Niger fait face à un coup d’Etat qui a renversé le régime du président Mohamed Bazoum. La présence de la délégation conjointe témoigne non seulement d’une expression tangible de solidarité, mais aussi d’un témoignage des liens profondément enracinés qui unissent ces pays voisins.

Pendant leur séjour à Niamey, la délégation devrait participer à une série de réunions diplomatiques et d’engagements avec les responsables nigériens. Ces discussions aborderont probablement un large éventail de sujets.

Il faut rappeler que l’arrivée de la délégation du Burkina et du Mali à Niamey, intervient dans un contexte oû, l’ultimatum fixé par la CEDEAO aux putschistes nigériens pour réinstaller le président Bazoum, sans quoi, elle engagerait une action militaire pour rétablir l’ordre constitutionnel, a pris fin le dimanche 06 août 2023.