Le Mali et l’Algérie renforcent leur coopération militaire

Le Mali et l’Algérie ont fait, durant ces trois derniers jours, le point de leur coopération militaire pour identifier les besoins prioritaires (Formations et équipements) des 2 parties et définir les activités à effectuer pour l’année 2023.

Les travaux de la 16ème session du Comité Mixte Algéro-malien, chargé du suivi de la coopération Militaire et Technique, ont pris fin le vendredi 13 janvier 2023 dans l’enceinte du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants.

Le but de ces travaux de 3 jours était de faire le point de la coopération militaire entre les 2 pays, identifier les besoins prioritaires (Formations et équipements) des 2 parties et définir les activités à effectuer pour l’année 2023. A l’issue des travaux, un procès-verbal a été signé entre les 2 parties. Avec cette signature, le Mali et l’Algérie entendent renforcer leur coopération surtout en matière de défense.

Le chef de la délégation de l’Etat-major Général de l’Armée de la République Démocratique Populaire de l’Algérie, le Général Berkale Toufik a remercié les 2 délégations pour leurs efforts et leurs contributions pour la tenue de ce Comité Mixte algéro-malien. Il espère que ces travaux de 3 jours permettront de renforcer davantage la coopération militaire entre les 2 pays dans la lutte implacable engagée contre les groupes armés terroristes.

Selon le Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées, le Général de Brigade Ousmane Wélé Diallo, la tenue annuelle de ce comité mixte témoigne l’inébranlable engagement des 2 armées à cheminer ensemble dans la lutte contre le terrorisme et les criminalités transfrontalières.

Pour rappel, le Mali a une longue tradition de coopération militaire avec l’Algérie. Pour concrétiser cela, un Accord de coopération militaire et technique a été signé entre les 2 pays, le 26 décembre 2001 et ratifié le 19 juin 2003.

En Octobre 2005, le Comité Mixte algéro-malien chargé du Suivi de la Coopération Militaire et Technique a été créé. Ce Comité se réunit tous les ans et tient ses travaux alternativement au Mali et en Algérie. La première session du comité a eu lieu en 2006 et sa 15ème et dernière Session s’est tenue à Alger du 15 au 17 février 2022.