Le Mali demande la levée des sanctions africaines

Quelques mois après la levée des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et de l’UEMOA, le Mali a demandé ce mardi, à Lomé, la levée des autres sanctions imposées par les organisations africaines.

Dans son discours à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la troisième réunion du Groupe de Suivi et de Soutien à la Transition au Mali, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a salué l’appui de l’Union Africaine qui multiplie les efforts « pour que le Mali retrouve sa place, toute sa place, dans le concert des nations ».

A cet effet, souligne le diplomate, le gouvernement du Mali demeure convaincu que les avancées indéniables, ainsi que son engagement et sa détermination manifeste à poursuivre cette dynamique positive, plaident incontestablement pour « un examen favorable de notre requête en faveur de la levée de la mesure de suspension de mon pays des instances de l’Organisation continentale ».

Dans ce contexte, Abdoulaye Diop s’est félicité de la dynamique positive enclenchée avec la CEDEAO et a saisi l’occasion pour exprimer sa « profonde gratitude à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO pour ses efforts ayant abouti à la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali ».

Le Mali formule une nouvelle requête

« Je me félicite de la normalisation progressive de nos relations avec notre organisation sous régionale », a déclaré M. Diop. « Je ne peux, cependant passer sous silence les entraves que constitue le maintien des mesures de suspension et les sanctions ciblées contre le Mali », a-t-il ajouté.

Le Mali demande la levée de ces mesures afin de favoriser une pleine coopération avec tous les partenaires, indispensable à la conduite sereine du processus de transition.