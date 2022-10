Le Magnific : malgré les photos de son mariage, des internautes continuent de croire à un tour d’humour

Le Magnific et sa dulcinée, Rita Cissé, se sont mis la bague au doigt, le dimanche 16 octobre 2022, à l’Institut français du Plateau, à Abidjan. Bien qu’effectif, une frange de l’opinion publique a du mal à croire que le comédien ivoirien s’est marié, pour de vrai, étant habitué à des tours d’humour.

Le dimanche 16 octobre 2022, Le Magnific et Rita Cissé convolaient en justes noces, pour le plus grand bonheur des proches et admirateurs de l’humoriste ivoirien. La cérémonie, qui s’est déroulée à l’Institut français du Plateau, continue de bluffer les internautes. Et, pour cause, le comédien est un habitué des tours d’humour de ce genre.

En effet, cet événement n’a rien à voir avec une scène de comédie, et l’intéressé a tenu à le faire savoir, lui-même, via quelques mots qu’il a balancés sur les réseaux sociaux.

« Je vous avais dit. Merci à ceux qui ont cru »

En d’autres termes, bien que le mariage de la célébrité ait été effectif, avec des photos du couple, qui ont inondé les réseaux sociaux, bon nombre de personnes continuent par croire à un « tour de magie » de la part du personnage humoristique qu’est Le Magnific. Mais, selon les proches de l’humoriste, il faut se rendre à l’évidence que Bah Jacques Sylvère a, bel et bien, dit « oui » à la femme de sa vie.

Sur ses comptes sociaux, Le Magnific a tenu, lui-même, à en informer ses abonnés, afin de lever l’équivoque. « Je vous avais dit. Merci à ceux qui ont cru. », a-t-il écrit. Avec cette publication, les internautes ont de la matière, pour se faire leur propre opinion sur le mariage du comédien ivoirien.

Même si le doute continue de persister dans le cœur de certaines personnes, les jours à venir pourront aider les incrédules à redescendre sur terre. De l’autre côté, les gens, qui y ont cru, ne peuvent que souhaiter un heureux mariage au couple.