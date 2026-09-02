Le Koweït visé par des missiles et des drones, les sirènes d’alerte retentissent à Bahreïn

Le Koweït a été visé, dans la nuit de mardi à mercredi, par des tirs de missiles et de drones, a annoncé l’armée koweïtienne, tandis que des sirènes d’alerte ont retenti dans la foulée à Bahreïn. Ces incidents surviennent quelques heures après de nouvelles frappes américaines contre des installations iraniennes.

« Les défenses aériennes du Koweït sont actuellement en train de répondre aux menaces de drones et missiles hostiles », a écrit l’état-major koweïtien sur X, demandant à la population de suivre les consignes de sécurité des autorités. À Bahreïn, le ministère de l’Intérieur a appelé les habitants « à rester calmes, à se rendre à l’endroit sûr le plus proche et à s’informer sur les canaux officiels ».

Ces alertes interviennent après l’annonce, mardi, par le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom), de nouvelles frappes contre des installations des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) en Iran, en représailles à des attaques visant la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz et des militaires américains déployés dans la région.

Le Koweït et Bahreïn, qui accueillent des bases utilisées par les forces américaines, sont visés à intervalles réguliers par des tirs iraniens depuis le déclenchement du conflit entre l’Iran et la coalition israélo-américaine, fin février 2026.

Une escalade après plusieurs semaines d’accalmie

Les frappes américaines de mardi marquent une reprise des hostilités directes après un échange dimanche, au cours duquel les forces américaines avaient bombardé l’île iranienne de Larak, avant que l’Iran ne réplique par des tirs de missiles sur une base jordanienne accueillant des troupes américaines. Il s’agit de la première action militaire américaine d’ampleur depuis juillet, après plusieurs semaines durant lesquelles l’administration Trump avait privilégié la pression économique.

Les tensions restent vives dans le détroit d’Ormuz, où un pétrolier a été touché par un projectile non identifié lundi, selon l’organisme britannique de sécurité maritime UKMTO. Le Qatar poursuit ses efforts de médiation pour tenter d’obtenir un cessez-le-feu et la réouverture de ce corridor maritime stratégique.