« Le jour où tu assumeras ta s3xualité, je vais … », Emmanuelle Kéita tacle Yaka Yaka

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéita a répondu cash à Yaka Yaka, un blogueur qui la traité de « Mytho ». La patronne de la EK Land promet arrêter de mentir lorsque son détracteur assumera sa s3xualité.

Emmanuelle Kéita n’a pas perdu du temps pour répondre à la provocation de Yaka Yaka. Invité à se prononcer sur la jeune femme lors de son intervention sur une chaîne de télévision, Yaka Yaka s’en est pris violemment à EK.

Pour lui, Emmanuelle Kéita est une belle femme qui devrait se prendre au sérieux. « J’estime qu’elle ne se prend pas au sérieux parce qu’elle m’étonne beaucoup. Quand on suit ses vidéos, il y a trop de contradictions dans ses dires… un jour j’ai trois enfants Français, un autre jour j’ai un seul enfant Français, un jour j’ai des vêtements qui peuvent construire deux immeubles inachevés, en bon français, on dit mytho… », dit t-il en traitant Emmanuelle Kéita de menteuse.

Mais la réplique d’Emmanuelle Kéita ne s’est pas fait attendre. « … Comprenez mon laxisme face à cette situation et cette quête perpétuelle de chercher toujours de la visibilité à ces individus avec mon unique nom, qui n’est censé rien apporter ! Paradoxe ! Parlant de non-accomplissement, quand on a de l’ambition, passée 10 ans à rouler le bus en France, on finit par se créer sa propre entreprise de transport. Que de soulever ses grosses fesses sur des chaînes à dénigrer une personne avec qui vous n’avez rien en commun. Ni de près ni de loin ! Jeune homme le jour où tu assumeras ta s3xualité, je vais arrêter de mentir !… », a-t-elle lâché.

En attendant la réponse de Yaka Yaka, Emmanuelle Kéita se prépare pour animer une production sur la chaîne NCI.