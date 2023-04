Le Japon autorise pour la première fois une pilule abortive

- Publicité-

Le Japon a pris une décision historique en autorisant la mise sur le marché d’une pilule abortive, permettant d’interrompre une grossesse jusqu’à neuf semaines de gestation. Cette décision marque un tournant dans un pays traditionnellement conservateur sur les questions liées aux droits des femmes.

La pilule abortive « MeFeego », commercialisée par le laboratoire britannique Linepharma, a reçu l’approbation du conseil pharmaceutique du ministère de la Santé japonais vendredi dernier, et devrait être bientôt validée par le gouvernement.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, le médicament se compose de deux types de pilules et peut être utilisé dans les neuf semaines suivant la grossesse. Jusqu’à présent, les avortements n’étaient possibles que par voie chirurgicale au Japon, à l’exception des dispositifs d’urgence, connus sous le nom de « pilules du lendemain », autorisés depuis 2011.

- Publicité-

L’Organisation mondiale de la santé recommande l’utilisation de la méthode liées aux médicaments ou de la méthode d’évacuation, plutôt que du curetage manuel, qui est considéré comme obsolète, douloureux et dangereux.

La pilule abortive à base de molécule mifeprisotone a été mise au point en 1982 et a été légalisée pour la première fois en France et en Chine en 1988. Depuis, elle a été approuvée dans 90 autres pays, y compris le Royaume-Uni et la Suède.

Cette décision intervient après le vote d’une autorisation de principe des pilules abortives par le Parlement japonais en juin 2022, marquant une avancée significative pour les mouvements féministes et les spécialistes de la santé qui se sont mobilisés pendant plusieurs années pour l’approbation de cette méthode.

- Publicité-

En attendant la validation définitive de l’autorisation au Japon, l’Argentine a récemment légalisé cette solution médicamenteuse en mars 2023. Cette décision souligne l’importance de l’accès à des options d’avortement sûres et légales pour les femmes du monde entier.

Bien que la législation japonaise proscrive formellement l’avortement, elle prévoit néanmoins un nombre suffisant de recours pour que les interruptions volontaires de grossesse (IVG) soient pratiquées dans le pays, autorisées jusqu’à un stade avancé de la grossesse, soit jusqu’à 22 semaines.