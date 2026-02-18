Le Ghana se jaugera face au Mexique avant le Mondial 2026

Dans la dernière ligne droite avant la Coupe du monde 2026, les Black Stars du Ghana ont officialisé une affiche de prestige face au Mexique, hôte du tournoi.

La Ghana Football Association a confirmé la tenue d’un match amical international entre les Black Stars et le Mexique, dans le cadre de la préparation à la Coupe du monde de la FIFA 2026. Cette rencontre constituera le troisième test validé pour la sélection dirigée par Otto Addo avant le grand rendez-vous de juin. Le Ghana avait déjà inscrit à son agenda deux confrontations européennes face à l’Autriche et à l’Allemagne au mois de mars. L’opposition contre El Tri viendra donc compléter une préparation dense et relevée.

Coorganisateur du Mondial, le Mexique profitera de cette affiche pour peaufiner ses réglages avant son entrée en lice face à l’Afrique du Sud le 11 juin. Une confrontation face à une nation africaine offrira aux Nord-Américains un aperçu tactique utile à l’approche de ce premier rendez-vous.

Côté ghanéen, cette rencontre s’apparente à une répétition générale avant le choc inaugural du groupe L contre le Panama, prévu le 17 juin à Toronto. Les Black Stars enchaîneront ensuite avec deux affiches de prestige face à l’Angleterre et à la Croatie pour clore la phase de groupes.