Le Forum économique mondial s’ouvre ce lundi 16 janvier à Davos en Suisse

Après deux ans de pandémie, le Forum Economique mondial de Davos est de retour ce lundi dans la station suisse. Jusqu’à vendredi, plusieurs dizaines de chefs d’Etats et de gouvernement, ainsi que de nombreux ministres et gouverneurs de banques centrales sont attendus.

C’est le grand retour du Sommet Economique de Davos, après plus de deux ans de pandémie. Les élites politiques et économiques mondiales se retrouvent à partir de lundi 16 janvier à Davos avec l’ambition affichée de « coopérer dans un monde fragmenté », entre guerre en Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle.

Cette année, la réunion organisée par le Forum économique mondial (WEF) dans la station de ski des Alpes suisses « se tient dans le contexte géopolitique et géo-économique le plus complexe depuis des décennies », a souligné le président du WEF, Borge Brende, lors d’un briefing pour les journalistes.

Avec l’ambition affichée de « coopérer dans un monde fragmenté », l’édition 2023 se concentre sur l’invasion russe de l’Ukraine, dérèglement climatique et mondialisation en crise existentielle, comme l’annonce Børge Brende Président du Forum Economique Mondial:« il y a tellement d’enjeux que nous devons vraiment trouver des solutions aux guerres et aux conflits. Nous devons également nous assurer que nous n’entrons pas dans une récession, et que nous n’ayons dix ans de faible croissance comme dans les années 1970. »

Si les Russes sont absents pour la deuxième année consécutive, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse, et le président Volodymyr Zelensky a prévu d’intervenir à distance, pour accentuer la nécessité de nouvelles livraisons d’armes. A la Maison de l’Ukraine, Svitlana Grytsenko, membre du Comité d’Administration, explique: « nous n’avons pas d’armes, nous n’avons pas de missiles, nous n’avons pas les choses qui sont disponibles dans d’autres pays. Donc les armes sont la priorité absolue pour nous. »