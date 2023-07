Le FMI vient encore en aide au Burkina Faso avec 49 milliards FCFA

Le FMI réaffirme son soutien aux réformes politiques et institutionnelles engagées par la Transition du capitaine Ibrahim Traoré. L’institution vient encore de valider un plan d’aide de 305 millions de dollars pour le Burkina Faso.

Le Burkina Faso peut toujours s’appuyer sur le Fonds monétaire international (FMI) pour tenir le choc face à une inflation galopante. L’institution a annoncé vendredi dans un communiqué avoir validé un programme d’aide à destination du Burkina Faso d’un montant total de 305 millions de dollars ( environ 49 milliards FCFA) afin de « renforcer la résistance aux chocs et réduire la pauvreté » dans le pays.

L’accord doit désormais être validé par le conseil d’administration de l’institution dans les prochaines semaines. «Le programme économique vise à restaurer la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette tout en posant les fondations pour une croissance plus solide et inclusive», a expliqué dans un communiqué le chef de mission Martin Schindler.

Les réformes prévues dans le cadre du programme prévoient notamment une amélioration de l’efficacité des entreprises publiques du secteur énergétique, une meilleure mobilisation des ressources fiscales ainsi que la mise en place de mesures sociales financées par une amélioration de la croissance. Elles doivent également permettre de créer les conditions d’un contrôle des dépenses publiques et de disposer des fonds nécessaires pour faire face aux risques de crise alimentaire.