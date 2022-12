« Le fait que vos maris me draguent, ce n’est pas ma faute », Daysie sort de ses gonds

Toujours célibataire malgré son charme, la chanteuse ivoirienne Daysie a révélé sur le plateau de Showbuzz que la plupart des hommes qui tombent sous son charme sont mariés.

Daysie était l’invitée de l’émission Showbuzz du mercredi 1er décembre 2022. Après avoir évoqué sa carrière artistique qui peine à avoir du succès, la chanteuse s’est prononcée sur son statut de célibat.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Croatie - - Belgique Fifa Coupe du Monde Canada - - Maroc Fifa Coupe du Monde Japon - - Espagne Fifa Coupe du Monde Costa Rica - - Allemagne Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Arabie Saoudite 1 2 Mexique Fifa Coupe du Monde Pologne 0 2 Argentine Fifa Coupe du Monde Australie 1 0 Danemark Fifa Coupe du Monde Tunisie 1 0 France

« Le fait que vos maris me draguent, ce n’est pas ma faute. En fait, il faut arrêter d’appeler des filles dehors pour leur dire mon mari est entrain de te draguer. Règles tes problèmes avec ton mari dedans. De toutes les façons, la plupart des gens qui me draguent sont mariés, je fais beaucoup d’effets aux hommes. Après, le statut, c’est autre chose car il y en a qui sont mariés et d’autres pas… », a lâché Daysie pour régler ses comptes avec les femmes qui la traitent de voleuse de mari.

En ce qui concerne sa carrière, Daysie soutient qu’elle ne fait pas la musique pour qu’elle explose. « Je fais la musique parce que je la sens. Donc je ne peux pas empêcher des gens de penser ce qu’ils veulent penser », a-t-elle justifié.

A l’en croire, elle a de quoi faire le buzz mais elle préfère ne pas s’en servir. « Il y a des personnes qui me draguent, qui se sont dévoilées dans mon téléphone. Je n’ai qu’à dire les noms ou à montrer une capture et puis je reste dans l’actualité pendant 6 mois, ce sont des personnes hyper publiques, des personnes de référence’’, a-t-elle prévenu.