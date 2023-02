Le directeur des droits de l’Homme de la mission de l’ONU a 48 heures pour quitter le Mali

Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l’homme de la Minusma, a été déclaré «persona non grata» et «devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures», a indiqué dimanche les autorités maliennes dans un communiqué.

Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a indiqué, dimanche soir, avoir déclaré « persona non grata » Guillaume Ngefa-Atondoko Andali, directeur de la Division des droits de l’homme de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA). Selon la diplomatie malienne, « cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs de Monsieur Andali, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes ».

« Le gouvernement de la République du Mali informe l’opinion que ce jour 05 Février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a notifié à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation du Mali (MINUSMA) la décision du gouvernement de déclarer persona non grata, Monsieur Guillaume Ngefa-Atondoko ANDALI, directeur de la Division des droits de l’homme de la MINUSMA », annonce un communiqué du ministère.

Par conséquent, l’intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, précise le communiqué. « En effet, à l’occasion des différentes sessions du Conseil de Sécurité des Nations unies sur le Mali, les actions de Monsieur ANDALI ont consisté à sélectionner des usurpateurs s’arrogeant le titre de représentants de la société civile malienne, en ignorant les autorités et les institutions nationales », explique le document officiel.