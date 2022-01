Le Danemark déploie enfin ses forces spéciales au Mali

La Task Force Takuba est une force opérationnelle composée principalement d’unités des forces spéciales de plusieurs pays de l’Union européenne. Elle est placée sous commandement français et assiste les forces armées maliennes dans les opérations antiterroristes qu’elles mènent dans le pays. Elle regroupe notamment les troupes de la France, des Pays-Bas, de l’Estonie, de la Suède, de la Norvège, de la Belgique, de la République tchèque, du le Portugal, de l’Italie et de la Hongrie.

« L’objectif est de stabiliser le Mali et certaines parties de la zone tri-frontalière du Liptako-Gourma entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso et d’assurer la protection des civils contre les groupes terroristes », ont indiqué les forces armées dans un communiqué.

