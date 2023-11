Le Conseil de sécurité de l’ONU prolonge la mission en Centrafrique

- Publicité-

Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé la prolongation d’un an de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca). La résolution 2709 (2023) a été adoptée par 14 votes favorables et une abstention de la Fédération de Russie.

Selon un communiqué officiel ce jeudi, le Conseil de sécurité de l’ONU a acté le prolongement de sa mission pour la stabilité en Centrafrique. Cette résolution adoptée malgré l’abstention de la Russie, fixe l’effectif maximal de la mission à 14 400 militaires, 580 observateurs militaires et officiers d’état-major, ainsi que 3 020 policiers, incluant 600 policiers hors unités constituées et 2 420 membres d’unités de police constituées. Ces chiffres représentent une augmentation par rapport aux effectifs actuels déployés sur le terrain.

Dans le communiqué, le Conseil de sécurité a souligné l’importance du respect du cessez-le-feu, d’un Dialogue républicain inclusif et de l’application de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation dans le processus global de paix en République centrafricaine. L’abstention de la Russie a été motivée par des éléments jugés obsolètes dans le texte et par des désaccords avec la France concernant le rôle des partenaires bilatéraux pour la stabilisation de la République centrafricaine.