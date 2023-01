« Le concert n’a pas été un flop », Nikanor confond ses détracteurs et clarifie

Tout sauf un flop, c’est la clarification faite par le chanteur béninois Nikanor sur son concert du 25 décembre 2023 qui a coulé beaucoup d’encre et de salive.

Nikanor persiste et signe que son concert annuel du dimanche 25 décembre 2022 n’a pas été un flop. En réponse à ceux qui distillent sur les réseaux sociaux des polémiques tendant à entacher l’image de ce spectacle qui a marqué la fin de sa tournée nationale, l’artiste a répondu cash.

« Le concert du 25 décembre, c’était dans le cadre de la tournée nationale. Et on aurait aimé que pendant toute cette étape de la tournée nationale, qu’on parle de toutes les dates de la même façon qu’on a parlé du 25 décembre », a soutenu l’artiste qui rappelle avoir fait de très belles choses à Natitingou, à Parakou à Bohicon et même à Dogbo.

Les clarifications de Nikanor

Dans son entretien accordé à Prince Herbert sur Océan FM, le fils du pays reconnait que le 25 décembre a eu quelques ratés. « Oui, on a traversé une situation sur laquelle je n’aimerais pas me prononcer pour le moment. Tout ce qui devrait être fait comme travail avant le concert a connu des problèmes. Le concert s’est passé comme il s’est passé mais je n’irai pas jusqu’à dire que c’est un flop, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues au concert, il en a beaucoup qui sont rentrés parce que le lendemain c’était un lundi, même avant que le concert ne démarre », a-t-il expliqué.

Pour lui, les burgs ne sont pas liés à sa personne. « Il y a eu des failles à tous les niveaux. Ils (ses détracteurs Ndlr) ne maitrisent pas. Si non, le concert n’a pas été un flop, ça dépendant de ce que chacun appelle un flop, on a pas rempli tout le canal Olympia comme on l’aurait souhaité mais c’était une belle expérience », a-t-il clarifié.

Une mise au point ferme de Nikanor qui devrait mettre fin aux polémiques de flop et surtout à ceux qui soutient que le spectacle du fils du pays a été un échec car, le public n’est pas sorti pour suivre le concert de Nikanor.