« Une nouvelle ère de décolonisation vient de commencer en Afrique », le chef du groupe Wagner

Donnant une de ses rares interview au média Panarabe Soukukkaz Media, l’homme d’affaire russe Evgueni Prigojine, qui est la plupart du temps, considéré comment le très puissant patron du groupe paramilitaire privé russe Wagner, s’est exprimé sur la situation en Afrique après le Coup d’Etat au Burkina Faso. Selon lui, la multiplication des putschs soutenus par les civils sur le continent, est une sorte de réveil des peuples d’Afrique contre une colonisation qui n’était véritablement pas terminée.

« Il n’est pas surprenant que de nombreux États africains cherchent à se libérer », a indiqué Evgueni Prigojine se référant aux manifestations populaires qui se terminent en coup d’Etat contre des dirigeants soupçonnés d’être molestés par l’occident. « Cela se produit parce que l’Occident prend la population de ces pays pour des animaux. Tout ce qu’ils font là-bas, c’est des intrigues: d’une part, ils créent des groupes terroristes, et de l’autre, ils se battent avec eux et, malheureusement, ils le font très mal », a indiqué le Russe.

Il poursuit ses propos en soulignant que « tous ces soi-disant coups d’Etat sont dus au fait que l’Occident essaie de gouverner les États et de les faire refuser de leurs priorités nationales en imposant des valeurs étrangères aux africains, parfois en se moquant clairement d’eux. Dans le même temps, l’Occident pille les richesses naturelles de la plupart des États africains ». Cette position de l’homme d’affaire, est pratiquement la position populaire en Afrique et qui constitue la base même de la colère des africains contre les occidentaux et aussi contre les dirigeants africains qui roulent avec eux (Occidentaux).

Assimi Goita, le «Che Guevara» africain

Pour Evgueni Prigojine, Assimi Goita du Mali, Mamady Dombouya de la Guinée et maintenant Paul-Henri Sandaogo Damiba du Burkina Faso, loin de l’étiquette de Putschistes qu’on leur colle, ce sont des héros du continent africain. « Aujourd’hui, en Afrique, nous assistons à l’émergence d’un nouveau mouvement de libération. Et il y en a déjà les noms les plus brillants. Comme Faustin Archange Touadéra, qui s’est opposé au banditisme international en RCA, il n’a pas permis aux organisations extrémistes de s’emparer de son pays », a-t-il indiqué.

« L’autre phénomène le plus remarquable est le colonel Assimi GOITA, en fait il est le «Che Guevara» africain. En outre, je voudrais mentionner le dirigeant guinéen Mamadi Doumbouya. Un autre nouveau nom, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est apparu sur le continent africain. Ainsi, les processus de renouvellement sont en cours sur le continent et je suis sûr que dans un proche avenir, les mouvements de libération couvriront une grande partie de l’Afrique », a déclaré l’homme d’affaire russe tout en assurant qu' »une nouvelle ère de décolonisation vient de commencer ».

« C’est le temps des colonels. Et, comme l’a déjà dit le député de la Douma d’Etat de la Fédération de la Russie, Vitaly Milonov, « nous sommes les russes, on le sent particulièrement bien, puisque le leader National de la Russie, Vladimir Poutine, était également un colonel, quand il a commencé le processus de reconstitution de la grande puissance de la Russie détruite dans les années 90. Je souhaite à ces braves gens bonne chance et prospérité! », conclut le Russe.