Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov annoncé au Mali

Le ministre des Affaires Etrangères de la Russie, Sergueï Lavrov est attendu au Mali, le lundi 6 février 2023 pour une visite dont les objectifs restent à élucider.

Pour la deuxième étape de sa tournée africaine entamée depuis quelques jours, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, est annoncé à Bamako, la capitale malienne, pour une visite de 48 heures.

Pour sa toute première visite au Mali, Sergueï Lavrov aura un entretien avec son homologue Abdoulaye Diop puis un tête-à-tête avec le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, informe Bamako.

Cette visite intervient un an, après celle du chef de la diplomatie malienne en Russie. Pour rappel, Moscou et Bamako ont renforcé leur coopération depuis le retrait des soldats Français au Mali. La Russie forme et livre des équipements militaires aux Forces de Défense Maliennes qui font face à la montée du terrorisme.

Dans le cadre de cette tournée, Sergueï Lavrov se rendra au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, après son séjour au Mali.