Le Canada ouvre grandement ses portes aux détenteurs de visas américains H-1B

Dans un geste audacieux visant à attirer davantage de talents dans le secteur de la technologie, le Canada a récemment lancé un programme qui a suscité un enthousiasme sans précédent. Ce programme offre aux détenteurs de visas américains H-1B la possibilité de « rester et de travailler en Amérique du Nord », avec un permis de travail ouvert valable pendant trois ans.

Le canada a décidé d’offrir 10 000 permis de travail ouvert à des étrangers détenant un visa H-1B aux États-Unis. Les travailleurs hautement qualifiés sélectionnés auront la liberté de travailler pour presque n’importe quelle entreprise au Canada et pourront également faire venir leur famille immédiate, qui aura également la possibilité de demander un visa de résident temporaire.

À peine lancé, le programme a rencontré un succès fulgurant, atteignant son objectif initial de 10 000 candidats en seulement deux jours. Ce qui a été décrit comme une campagne de promotion réussie a rapidement attiré l’attention des travailleurs étrangers hautement qualifiés déjà présents aux États-Unis, principalement en provenance d’Inde et de Chine, où près de 600 000 détenteurs de visas H-1B sont recensés.

L’initiative du gouvernement canadien, visant spécifiquement les titulaires de visas d’un autre pays, est un signal fort et inattendu. En s’adressant directement aux détenteurs de visas H-1B, le Canada exprime sa volonté de soutenir et de faciliter la mobilité internationale des travailleurs spécialisés, tout en renforçant son secteur de la technologie et de l’innovation.

Le succès immédiat du programme a dépassé les attentes, nécessitant même l’arrêt de la campagne de promotion pour remplir rapidement le quota initial. Cela témoigne de l’attrait du Canada en tant que destination pour les professionnels hautement qualifiés, attirés par les opportunités professionnelles, la qualité de vie et la réputation du pays en matière d’immigration accueillante.

Selon le porte-parole du ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, cette initiative est actuellement en phase d’essai. « Le ministre de l’Immigration envisage désormais les prochaines étapes pour capitaliser sur le succès du programme« , a-t-il fait savoir.