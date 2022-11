Le Canada offrira à l’Ukraine une aide militaire « aussi longtemps qu’il le faudra », Justin Trudeau

Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, se sont entretenus par téléphone au sujet de l’accord sur les céréales et du soutien que le Canada apportait à l’Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a discuté avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau des possibilités d’expansion du soutien à la défense de l’Ukraine et de l’importance de poursuivre l’accord sur les céréales, rapporte Trend, citant Ukrinform. Volodymyr Zelensky a félicité Justin Trudeau pour son soutien « à grande échelle » pour la défense de l’Ukraine. « Nous avons discuté des possibilités de son expansion. Nous nous sommes également entendus sur l’importance de poursuivre l’« accord sur les céréales »., a-t-il indiqué sur Twitter.

Le Canada continuera à offrir à l’Ukraine une « aide militaire, économique et humanitaire aussi longtemps qu’il le faudra », a soutenu, jeudi, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. C’est ce qui ressort d’un communiqué mis en ligne et rapporté par l’Agence Anadolu.

Trudeau a exprimé « la solidarité continue du Canada avec l’Ukraine alors qu’elle lutte pour reprendre des territoires tout en étant aux prises avec des frappes russes contre des cibles civiles et des infrastructures énergétiques ». Ces attaques, qualifiées « d’injustifiables, ont pour unique but de causer des souffrances à l’approche de l’hiver », poursuit le texte. Trudeau et Zelensky ont examiné, également, « les façons dont le Canada peut continuer à aider l’Ukraine au cours des prochains mois et à plus long terme ».

Ils ont noté la « nécessité de faire face aux répercussions mondiales de l’invasion menée par la Russie et discuté des efforts qui peuvent être entrepris pour soutenir les personnes les plus affectées par l’insécurité alimentaire ». Le Premier ministre canadien et le président ukrainien ont également discuté des « efforts multilatéraux visant à contraindre la Russie à répondre de cette agression illégale et injustifiable, et ont échangé leurs vues sur les façons d’aborder leurs prochains engagements, y compris au Sommet du G20 ». Zelensky a remercié, poursuit le texte, Trudeau pour les « importantes contributions que le Canada apporte à l’Ukraine, notamment les obligations de souveraineté de l’Ukraine qui ont été annoncées récemment ».