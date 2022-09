Le Burkina mise sur le dialogue entre les confessions religieuses pour la cohésion nationale

Au Burkina Faso, le gouvernement favorise le dialogue entre les confessions religieuses pour la cohésion sociale.

Le ministère des affaires religieuses et coutumières du Burkina Faso, a organisé le 08 septembre 2022 à Bobo Dioulasso, la conférence régionale sur la prévention de la radicalisation et l’extrémisme violent. La rencontre a réuni des leaders religieux des régions des Hauts Bassins, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et du Sud ouest.

Engager les concertations avec les chefs coutumiers, traditionnels et leaders religieux sur leur participation à l’édification d’un Burkina Faso de paix et de cohésion sociale, c’est l’objectif de la conférence régionale tenue le 08 septembre 2022 à Bobo Dioulasso.

A l’issue de la conférence, le ministre a relevé que le Burkina Faso, est confronté à la montée de la radicalisation et des actes d’extrémisme violent qui sont à l’origine de nombreux dommages. Aussi, a-t-il invité les fils et filles du pays à prendre conscience en jouant le rôle qui est le leur en vue de contenir l’expansion de ces phénomènes qui mettent en mal la cohésion sociale.

Les différentes composantes religieuses notamment les représentants du conseil de la chefferie traditionnelle, la fédération de la conférence épiscopale Burkina-Niger, la fédération des Associations islamiques du Burkina et la Fédération des Eglises et missions évangéliques étaient présentes à la rencontre de Bobo Dioulasso. Ces représentants sont revenus sur les principes d’équité, d’égalité, de fraternité et d’amour pour le prochain prôné par les traditions et les religions révélées qui bonifient le vivre ensemble.

A noter que la rencontre régionale dans les Hauts Bassins est une suite à la série de conférences prévues dans d’autres régions avec les leaders religieux et coutumiers.

Cette série de rencontres intervient dans un contexte où, le Burkina s’est résolument engagé dans un processus de réconciliation nationale, le pays étant confronté à une montée du terrorisme et a besoin de toutes ses forces vives de la nation pour éradiquer le phénomène.