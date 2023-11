Le Burkina Faso salue la libération de Kidal par les Forces armées maliennes

- Publicité-

Le gouvernement burkinabè a exprimé sa joie et son soutien après la libération de Kidal par les Forces armées maliennes. Ouagadougou a également souligné l’importance de l’unité régionale dans la quête de la paix et de la stabilité durables.

Le 14 novembre 2023 restera gravé dans l’histoire du Mali. En effet, les Forces armées maliennes (FAMa) ont réussi à reprendre la ville de Kidal, longtemps sous le contrôle des groupes terroristes. Le Gouvernement burkinabè s’est réjoui de cette victoire d’étape, soulignant son importance dans la libération totale du pays des mains des obscurantistes.

Dans une déclaration officielle, le gouvernement burkinabè a salué la bravoure des hommes et des femmes qui ont contribué à cette libération et a rendu hommage aux combattants de la liberté et de la souveraineté qui ont sacrifié leur vie pour un Mali uni et indivisible.

Alors que la lutte contre le terrorisme demeure une priorité régionale, le Burkina Faso a réitéré son engagement à œuvrer ensemble pour la reconquête de l’intégrité territoriale des États sahéliens. Certes, reconnaît-il, le chemin vers la paix et la stabilité durables au Sahel est encore long, mais le Burkina Faso se tient aux côtés du Mali et des autres membres de l’Alliance pour affronter les défis à venir.

Une vaste opération

L’armée malienne a lancé depuis la semaine dernière, une vaste offensive contre les rebelles touareg dans la ville de Kidal. Les combats qui ont été très féroce dans la partie nord de la ville, ont tourné à l’avantage des FAMa dont le chef d’état-major a annoncé mardi, avoir pris position dans la ville de Kidal. De son côté, le président de la transition Assimi Goita a clairement dit que ses forces se sont emparées de Kidal, une victoire historique qui intervient quelques jours après le départ en cours de la MINUSMA.