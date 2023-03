Le Burkina Faso rétablit ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord

Le Burkina Faso a décidé de reprendre ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Le conseil des ministres a donné son accord pour l’accréditation d’un ambassadeur extraordinaire nord-coréen auprès du Burkina Faso, avec résidence au Sénégal.

Le Burkina Faso a décidé mercredi, de la reprise des relations diplomatiques avec la République populaire démocratique de Corée du Nord, suspendues officiellement depuis 2017, a annoncé la ministre burkinabè en charge des Affaires étrangères Olivia Roumba à l’issue d’un Conseil des ministres. « Cette reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord permettra à ce pays d’Asie de l’Est et au Burkina Faso d’entretenir une coopération bilatérale exemplaire dans plusieurs domaines comme le secteur de la sécurité, à travers l’octroi à notre pays d’équipement et de matériel militaires, les secteurs des mines, de la santé, de l’agriculture et de la recherche », a déclaré la cheffe de la diplomatie burkinabè Olivia Rouamba.

Dans ce sens, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un agrément pour la nomination d’un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso. Selon la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba, le Burkina Faso a jadis entretenu « de très bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la période de la Révolution d’août 1983 ».

Le Burkina Faso et la Corée du Nord, n’entretenaient aucune relation diplomatique officielle depuis 1983. Mais c’est en 2017 que l’Etat burkinabè a décidé d’arrêter officiellement ses relations avec l’Etat asiatique de la Corée du nord. Les autorités burkinabè avaient expliqué qu’il s’agit d’une disposition recommandée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) à tous ses Etats membres dans sa résolution de sanctions prises contre Pyongyang.

Confronté à une crise sécuritaire alimentée depuis 2015, par des attaques terroristes, le Burkina Faso, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré a décidé de diversifier ses partenariats afin de renforcer la lutte contre le terrorisme. Les relations avec l’ancienne puissance coloniale la France se sont dégradée depuis le 30 septembre date de prise du pouvoir par le capitaine Traoré, alors que l’on constate un rapprochement avec la Russie, selon les observateurs.