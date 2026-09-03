Le Brésil installe sa première antenne commerciale permanente en Afrique à Addis-Abeba

L’Agence brésilienne de promotion des exportations et des investissements (ApexBrasil) a officiellement inauguré le 2 septembre 2026 à Addis-Abeba sa toute première antenne permanente sur le sol africain. Cette ouverture marque une étape inédite dans le déploiement des relations économiques de la première puissance d’Amérique latine vers le continent, choisissant la capitale éthiopienne comme porte d’entrée opérationnelle.

Cette initiative stratégique a pour objectif direct d’intensifier les flux d’échanges commerciaux et de stimuler les investissements bilatéraux. Les relations économiques bénéficient d’un élan politique supplémentaire, consolidé par l’appartenance conjointe du Brésil et de l’Éthiopie au bloc des BRICS, qui sert de levier pour dynamiser les accords commerciaux et financiers mutuels.

L’établissement de cette structure conclut une vaste mission économique brésilienne entamée fin août 2026 à travers le continent. Cette tournée commerciale a notamment conduit les représentants brésiliens à effectuer des étapes de prospection successives en Afrique du Sud, en Zambie et au Mozambique, renforçant les contacts institutionnels avant l’installation définitive du pôle éthiopien.

Sur le plan opérationnel, la nouvelle entité aura pour mandat de fournir des analyses de marché rigoureuses aux investisseurs brésiliens tout en facilitant leur intégration. L’agence se chargera également d’orchestrer des rencontres d’affaires interentreprises (B2B) destinées à lever les obstacles pratiques à l’implantation des entreprises sur le marché éthiopien et sur le reste du continent.

Agro-industrie et énergies vertes au cœur des priorités

Les deux gouvernements ont ciblé des secteurs prioritaires pour matérialiser ces ambitions de croissance partagée. Les efforts d’investissement se concentreront principalement sur l’agro-industrie, l’énergie verte, l’industrie manufacturière, les infrastructures logistiques ainsi que les programmes conjoints de transfert de technologies pour stimuler la compétitivité locale.