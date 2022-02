Le Bénin perd sa place au sein du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine

Lors du dernier sommet ordinaire de l’Union africaine qui s’est tenu samedi et dimanche derniers, quatre pays ouest africains ont été élus membres du Conseil de paix et de sécurité de l’organisation avec une nouvelle entrée. Le Bénin a perdu sa place après un mandat de deux ans au sein de l’organe.

Le Nigeria, le Ghana, la Gambie et le Sénégal représenteront désormais l’Afrique de l’ouest au sein du Conseil de sécurité de l’Union africaine. Ils vont désormais donner de leur voix au sein de ce qui est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits sur le continent.

Le vote qui a vu les élections de ces deux pays, a eu lieu le 3 février lors de la 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA qui s’est tenue dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba. Les membres du Conseil sont élus par le Conseil exécutif de l’UA puis approuvés par l’Assemblée de l’Union. Ils ont un mandat de deux ans qui pourrait être renouvelé lors d’un prochain vote. Lors de ce nouveau vote, la Gambie a pris la place du Bénin qui n’a pas été réélu.

Les autres membres élus sont le Maroc et la Tunisie (Région Nord) ; Cameroun, Burundi et Congo (Région Centre) ; et la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe (Région du Sud).

Le Conseil de paix et de sécurité

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) est l’organe décisionnel permanent de l’Union africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le CPS constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. Il constitue également le pilier central de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), qui est le cadre de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain.

Le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité a été adopté le 9 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud) et est entré en vigueur en décembre 2003. Le CPS est devenu pleinement opérationnel au début de 2004. Le Protocole du CPS, ainsi que son Règlement intérieur, l’Acte constitutif de l’UA et les conclusions des diverses retraites du CPS, fournissent les directives opérationnelles des activités du CPS.