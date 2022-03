Le Bénin est un parfait modèle de non respect des décisions de justice selon Jean-Baptiste Elias

Le Bénin n’est pas un modèle de respect des décisions de justice. C’est ce que semble affirmer le président du Front des Organisations Nationales de lutte contre la Corruption (FONAC). Soumis à la question sur la rubrique « Sous l’arbre à palabre » du quotidien L’Evènement Précis, Jean-Baptiste Elias donne deux exemples qui illustrent selon lui comment les décisions de justice sont respectées par les autorités du pays.

Pour apporter la preuve contraire que les décisions de justice ne sont pas respectées au Bénin, Jean-Baptiste Elias évoque le cas des papiers entête utilisés dans les ministères. Sur ces papiers entête, indique-t-il, les couleurs du drapeau national sont disposées de travers. Un citoyen a saisi la cour constitutionnelle pour lui demander de dire que cette façon de disposer les couleurs n’est pas bonne.

La cour, à travers la décision DCC17-057 du 09 Mars 2017 a jugé contraire à la constitution, cette manière de disposer les couleurs du drapeau national sur les entêtes, les cartes de visite et les enseignes des ministères. « A ce jour, on continue de faire la même disposition.

« Mieux, quittez ici tout de suite et allez devant la cour constitutionnelle elle-même qui a pris cette décision là er regardez l’enseigne. Les couleurs sont disposées exactement comme sur les papiers en-têtes et autres. Et ça, c’est le drapeau du Mali« , affirme Jean-Baptiste Elias.