Le Bénin dans le Top-10 des pays d’Afrique subsaharienne à la plus grande croissance économique

La banque mondiale a dévoilé le rapport «Africa’s Pulse» d’octobre 2023 des pays d’Afrique subsaharienne qui ont enregistré la croissance économique la plus rapide de l’année en cours. Dans ce classement, le Bénin s’est hissé à la 6ème place.

Le rapport «Africa’s Pulse» d’octobre 2023 de la Banque Mondiale est désormais disponible. Selon les nouvelles données publiées par l’institution de Bretton Woods, le Rwanda se démarque en prenant la première place en Afrique subsaharienne pour l’année en cours, avec une croissance impressionnante de 7%. Le rapport souligne que le PIB du Rwanda a enregistré une augmentation significative de 9,2% en glissement annuel au cours du premier trimestre de 2023, après avoir connu une hausse de 8,2% en 2022.

En deuxième position de ce classement, nous retrouvons la République démocratique du Congo, qui a enregistré une croissance économique de 6,8% pour l’année 2023, marquant ainsi une légère baisse par rapport aux 8,9% de l’année précédente. Viennent ensuite la Côte d’Ivoire et le Mozambique, avec des taux de croissance respectifs de 6,6% et 6,5%. L’Éthiopie complète le top 5 de ce classement, en affichant une croissance économique d’environ 6,4%.

Le Bénin s’est également illustré en figurant dans le top 10 de ce classement, grâce à une croissance économique notable de 6,3%. Le rapport indique que le pays a décroché la sixième place en raison de ses performances remarquables.

Le Cap-Vert se positionne à la septième place, suivi par l’Ouganda, le Togo et la Tanzanie, respectivement classés huitième, neuvième et dixième. Les taux de croissance économique de ces nations varient entre 6,1% pour le Cap-Vert et 5,2% pour la Tanzanie.