Le Barça a tranché pour un retour de Lionel Messi

Alors que les rumeurs d’un probable retour de Lionel Messi chez les Culés ont récemment inondé les réseaux sociaux, le Barça a réagi à ces spéculations. Et le club espagnol a dit non à toute arrivée de son ancien capitaine.

A 36 ans, Lionel Messi continue d’éblouir depuis son arrivée dans le championnat américain, où il évolue avec l’Inter Miami. Affichant un bilan impressionnant de 11 buts et 5 passes décisives en 11 rencontres, toutes compétitions confondues, l’Argentin est en état de grâce.

Cependant, sa récente absence due à une blessure musculaire a coïncidé avec une défaite de l’Inter Miami face à Cincinnati en MLS, compromettant ainsi leurs chances de qualification pour les séries éliminatoires.

- Publicité-

Alors que la saison régulière touche à sa fin et que Messi se prépare à prendre des vacances bien méritées, plusieurs supporters du FC Barcelone avaient émis l’espoir de voir leur icône revenir temporairement au club.

Cependant, selon les informations de Sport, la direction sportive du club a clairement indiqué que le retour de l’Argentin n’était pas envisageable, notamment en raison des contraintes imposées par le fair-play financier de la Liga. Cette déclaration met fin aux spéculations, d’autant plus que le journal catalan souligne que l’entourage de Messi n’a pas non plus envisagé cette possibilité.