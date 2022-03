« Le 8 mars ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des femmes », Gertrude Sèna Dossa

A l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, la Cheffe du deuxième arrondissement de la ville de Porto-Novo, Gertrude Nadia Sèna Dossa salue la bravoure des femmes. Elle invite par la même occasion ses consœurs à se battre au-delà de la journée du 8 mars pour la défense des droits de la femme.

« Chères consœurs, vous méritez d’être respectées dans tous les domaines et de parvenir à l’égalité entre femmes et hommes », a-t-elle déclaré. Mais pour parvenir à cette égalité, la CA2 de la ville de Porto-Novo est consciente de ce que le combat doit être continuel. « Sachons-le ! Le 8 mars ne suffit pas pour faire aboutir la lutte des femmes pour leurs droits : cette action doit être quotidienne car, le combat est permanent et couvre toute l’année, plusieurs années dirai-je ! », a-t-elle signifié.

Pour Gertrude Nadia Sèna Dossa, le Bénin fait de son cheval de bataille l’égalité des sexes et l’implication des femmes pour un avenir durable. Au niveau de son territoire de compétence, elle dit également s’atteler à la tâche. « Notre arrondissement fortifie son action à ce sujet à l’aide des femmes artisanes, commerçantes, fonctionnaires, et toutes les autres qui mettent en pratique avec abnégation leurs métiers et affichent autant que possible Porto-Novo dans tout le Bénin et un peu partout dans le monde », fait-elle savoir.

Pour cette nouvelle édition de la journée internationale de la femme, les réflexions portent sur le thème « L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable ».