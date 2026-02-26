LDC: tout ce qu’il faut savoir avant le tirage au sort des huitièmes de finale

Organisé vendredi à Nyon, le tirage des huitièmes promet des affiches explosives entre cadors européens et outsiders ambitieux.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA se tiendra vendredi à 11 heures, à la Maison du football européen, à Nyon en Suisse. Cette cérémonie intervient au lendemain de la fin des barrages retour disputés mercredi, qui ont livré leur verdict. Plusieurs formations ont validé leur billet pour la phase à élimination directe, notamment le Bayer Leverkusen, Newcastle United, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l’Atalanta BC, l’Atlético de Madrid, Bodø/Glimt et Galatasaray.

Ces équipes rejoignent les huit premières de la phase de groupes déjà qualifiées : Arsenal FC, FC Barcelone, Bayern Munich, Chelsea FC, Liverpool FC, Manchester City, Sporting CP et Tottenham Hotspur. L’UEFA a par ailleurs précisé les affiches potentielles. Ainsi, le FC Barcelone pourrait hériter de Newcastle ou du PSG. Le Bayern Munich serait opposé à l’Atalanta ou au Bayer Leverkusen. Chelsea pourrait croiser Newcastle ou Paris. Liverpool affronterait l’Atlético de Madrid ou Galatasaray. Manchester City et le Sporting CP pourraient tomber sur le Real Madrid ou Bodø/Glimt. Enfin, Tottenham serait susceptible de défier l’Atlético ou le club stambouliote. Le décor est planté pour un tirage qui s’annonce explosif, avec plusieurs chocs européens en perspective.

