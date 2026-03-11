LDC: Thierry Henry voit le Bayern Munich et Arsenal remporter le trophée

L’ancienne gloire de Arsenal FC, Thierry Henry, a livré son analyse sur les prétendants au sacre en Ligue des champions cette saison. Selon le Français, deux équipes se détachent actuellement dans la course au titre : le Bayern Munich et Arsenal. L’ancien attaquant des Gunners s’est montré plus réservé concernant les chances du Barça, tenu en échec (1-1) par Newcastle lors du match aller des huitièmes de finale disputé mardi à St James’ Park.

Interrogé sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry a notamment mis en avant l’équilibre collectif du Bayern Munich, qu’il juge supérieur à celui du club catalan, notamment dans l’animation offensive. « Le Bayern Munich est bien plus équilibré que Barcelone dans sa manière d’attaquer et de se déplacer sur le terrain », a-t-il estimé. L’ancien international français considère que le Barça doit encore franchir un cap pour prétendre au titre européen. « Barcelone doit trouver cette régularité et cet équilibre s’il veut remporter la Ligue des champions », a-t-il ajouté. « Mais ils n’ont pas toujours cet équilibre, et c’est ce qui me fait considérer le Bayern et Arsenal comme les favoris pour remporter la Ligue des champions », a conclu Henry.