LDC: les compos officielles de Étoile Rouge – Manchester City

Découvrez les compos officielles du match entre l’Etoile Rouge de Belgrade et Manchester City ce mercredi (18h45, GMT+1), comptant pour la sixième et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions.

La sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions s’achève ce mercredi, avec plusieurs rencontres au programme. A Belgrade, l’Etoile Rouge défiera Manchester City. Un match sans enjeu pour les Cityzens, déjà qualifiés et assurés de finir premiers de leur groupe.

Pour cette opposition, l’entraineur Pep Guardiola a décidé de tourner son effectif, avec Stefan Ortega logé dans les cages, en remplacement d’Ederson. Devant, on retrouve le rideau défensif composé de Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji et Sergio Gomez. Kalvin Phillips et Mateo Kovacic forment l’entrejeu. Oscar Bobb, Matheus Nunes et Jack Grealish accompagnent Micah Hamilton en attaque.

En face, l’Etoile Rouge a opté pour un 4-3-3 avec Omri Glazer comme dernier rempart. Kosta Nedeljkovic, Yacouba Djiga, Aleksandar Dragovic et Uroš Spajić sont alignés en défense. En attaque, on retrouve Peter Olayinka, Pape Cherif Ndiaye et Osman Bukari.

Les compositions officielles des deux équipes:

Étoile Rouge de Belgrade : Glazer – Spajic, Dragovic, Djiga – Nedeljkovic, Kanga, Mijailovic, In-Beom, Olayinka – Bukari, Ndiaye

Manchester City : Ortega – Lewis, Stones, Akanji, Gomez – Phillips, Kovacic – Bobb, Nunes, Grealish – Hamilton