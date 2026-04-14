LDC: le Real Madrid en quête de remontada face au Bayern, le groupe d’Arbeloa avec plusieurs absents

Battu à l’aller, le Real Madrid joue son avenir européen face au Bayern Munich ce mercredi soir. Un choc où Aurélien Tchouaméni manquera à l’appel. Le groupe madrilène pour ce duel au sommet est tombé.

Le défi est immense pour le Real Madrid. Défait à domicile lors de la première manche, le club madrilène aborde son quart de finale retour de Ligue des champions avec l’obligation de renverser la situation face au Bayern Munich. Pour ce rendez-vous décisif, les Merengues ont dévoilé leur groupe, avec l’ambition claire d’aller chercher une qualification pour le dernier carré. Sur le papier, l’effectif madrilène conserve de solides arguments offensifs. Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Jude Bellingham seront bien présents pour tenter de faire basculer la rencontre.

Mais tout n’est pas parfait pour autant. L’entraîneur Álvaro Arbeloa devra composer sans Aurélien Tchouaméni, suspendu pour cette seconde manche. Une absence de poids dans l’entrejeu, tant le milieu français apporte équilibre et impact dans les grands rendez-vous. Autre forfait notable : celui de Raúl Asensio, également absent pour cette rencontre capitale. Face à un Bayern Munich solide et déjà vainqueur à l’aller, le Real Madrid devra livrer une prestation de très haut niveau pour espérer prolonger son aventure européenne. Dans un duel où chaque détail comptera, l’expérience madrilène pourrait toutefois peser au moment décisif.

Le groupe du Real Madrid: